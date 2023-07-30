لبنان.. ارتفاع حصيلة الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة إلى 6 بينهم قائد كبير من فتح (فيديو)

ارتفعت، الأحد، حصيلة الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان إلى 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

ومنذ السبت، تدور في المخيم اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة “فتح،” وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، مشيرة إلى أنها تدور بين (آل زبيدات) والجماعات المحسوبة على “الناشطين الإسلاميين”.

ومن بين القتلى القيادي في “فتح” أبو أشرف العرموشي و3 من مرافقيه بعدما تعرضوا لكمين مسلح في حي البساتين داخل المخيم، وفقا للوكالة.





وفي وقت سابق السبت، طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من الأجهزة الأمنية والجيش ضبط الوضع في المخيم، واصفا توقيت الاشتباكات بأنه “مشبوه ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية”.

وأكد نائب قائد الأمن الوطني في عين الحلوة مقتل العميد أبو أشرف العرموشي، وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاشتباكات تجددت داخل المخيم على محور البركسات الطوارئ.

وقال الجيش اللبناني إن قذيفة هاون ناجمة عن الاشتباكات سقطت داخل أحد المراكز العسكرية، مما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة.

تجري اشتباكات في مخيم عين الحلوة، وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا، وحالته الصحية مستقرة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1NxeivTECH — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 30, 2023

يأتي ذلك بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة، أسفرت عن مقتل عضو في حركة فتح داخل المخيم نفسه.

ومن وقت إلى آخر تتكرر اشتباكات مماثلة في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.