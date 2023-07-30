وسائل إعلام مصرية: مقتل 3 من قوات الشرطة في مقر الأمن الوطني بمدينة العريش شمال سيناء

أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل 3 من قوات الشرطة المصرية بمحيط مقر الأمن الوطني في مدينة العريش، شمال سيناء.

أفادت مصادر لمؤسسة سيناء وصول جثامين 3 من قوات الأمن لمشرحة مستشفى العريش العام، على إثر الاشتباك الذي وقع اليوم داخل مقر الأمن الوطني، في مدينة العريش وهم: عقيد أمن مركزي: محمد مؤنس مأمون

معاون شرطة: محمد عبدالمطلب عبد الرؤوف

معاون شرطة: محمد صلاح شامه#سيناء #العريش pic.twitter.com/KNcdpPPJIJ — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) July 30, 2023

عاجل: حدث أمني داخل مقر الأمن الوطني بالعريش، قطعت السلطات على إثره شبكات الإتصال والإنترنت عن مدينة العريش من الساعه العاشرة حتى الساعة الثالثه بعد ظهر اليوم. مصادر طبية أكدت لمؤسسة سيناء سقوط قتلى و جرحى في صفوف قوات الأمن.. مزيد من التفاصيل بعد قليل #سيناء #العريش pic.twitter.com/HPSM7u32L3 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) July 30, 2023

ونقلت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” عن مصادر قولهم إن العقيد محمد مؤنس قُتل في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، كما أكدت المصادر وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

عاجل: أفادت مصادر خاصة لمؤسسة سيناء مقتل العقيد محمد مؤنس في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، وأنباء عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن. كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، بعدها تحركت بإتجاه مستشفى العريش العسكري الذي شهد… pic.twitter.com/sZ7Af8C15l — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) July 30, 2023

وأفادت مصادر طبية لمؤسسة سيناء بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، كما شهد مستشفى العريش العسكري حالة من الاستنفار مع رفع حالة الطوارئ القصوى، فضلًا عن وصول جثامين بعض القتلى لمشرحة مستشفى العريش العام.

وأوضحت “منظمة سيناء” أن السلطات الأمنية في شمال سيناء قامت بقطع شبكات الاتصال والإنترنت عن مدينة العريش لنحو 5 ساعات متواصلة، صباح اليوم الأحد.