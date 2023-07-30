سياسة|مصر

وسائل إعلام مصرية: مقتل 3 من قوات الشرطة في مقر الأمن الوطني بمدينة العريش شمال سيناء

قوات أمن مصرية على طريق يؤدي إلى العريش في محافظة شمال سيناء (غيتي - أرشيفية)
30/7/2023-|آخر تحديث: 30/7/202309:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل 3 من قوات الشرطة المصرية بمحيط مقر الأمن الوطني في مدينة العريش، شمال سيناء.

ونقلت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” عن مصادر قولهم إن العقيد محمد مؤنس قُتل في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش، كما أكدت المصادر وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

وأفادت مصادر طبية لمؤسسة سيناء بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، كما شهد مستشفى العريش العسكري حالة من الاستنفار مع رفع حالة الطوارئ القصوى، فضلًا عن وصول جثامين بعض القتلى لمشرحة مستشفى العريش العام.

وأوضحت “منظمة سيناء” أن السلطات الأمنية في شمال سيناء قامت بقطع شبكات الاتصال والإنترنت عن مدينة العريش لنحو 5 ساعات متواصلة، صباح اليوم الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر