اشتباكات عين الحلوة.. 11 قتيلا وعشرات الإصابات وميقاتي يتحدث عن تصفية حسابات (فيديو)

قُتل 11 شخصًا وأصيب 40 آخرون بينهم أطفال في مواجهات مستمرة، منذ السبت، بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقالت الأونروا إن من بين القتلى “أحد موظفي الوكالة”، مضيفة أن الاشتباكات تسببت أيضًا في نزوح أكثر من 2000 شخص من المنطقة.

وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس “تعرضت مدرستان تابعتان للأونروا لأضرار”، مشيرة إلى “تعليق جميع خدمات الأونروا في المخيم بشكل مؤقت”.

وأوضحت الوكالة أنها فتحت مدارسها لإيواء العائلات النازحة بمساعدة متطوعين، معلنة جاهزيتها لتقديم المساعدات الملحة من فراش وغذاء ومياه ومستلزمات نظافة، ودعم نفسي واجتماعي، فضلًا عن الرعاية الصحية.

