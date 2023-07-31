الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين من مخيم عين الحلوة جنوب لبنان (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان جراء الاشتباكات المستمرة منذ أول أمس السبت.

وتجددت الاشتباكات داخل المخيم وارتفعت حصيلة القتلى إلى 9 أشخاص، والجرحى إلى 36 حيث تدور اشتباكات بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة فتح، وفقا لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بارتفاع وتيرة الاشتباكات داخل المخيم، إذ استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وسمعت أصوات الاشتباكات في أرجاء صيدا وضواحيها.

تقول إحدى النازحات وهي في الوقت نفسه عضو إحدى المنظمات الإغاثية إن “الوضع متجه نحو التصعيد رغم الإعلان أكثر من مرة عن وقف لإطلاق النار، ولكن لا تتوقف الاشتباكات، أهلنا مشردون في الشوارع ومنذ 3 أيام ونحن خارج المخيم”.

وأضافت أن “بيوت المخيم غير مؤهلة ليبقى الناس فيها بأمان، ولا يوجد مأوى سوى الطريق، البعض ذهب للأقارب ولكن من ليس لديه أقارب بقوا في الشوارع أو المساجد”.

وتابعت: “أهلي أرسلتهم إلى بلدة صور عند جدي، وأنا أقيم مع صديقتي لأننا نعمل في الطوارئ في توزيع المساعدات”.

مشاهد للاشتباكات في مخيم عين الحلوة إثر اغتيال قائد الأمن الوطني أبو اشرف العرموشي وبعض مرافقيه pic.twitter.com/8f2KDPv0sM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 30, 2023

خراب ودمار

وقال نازح آخر: “خرجت من المخيم أمس وأصوات الناس تحكي ما حدث، هناك اشتباكات والوضع ينتقل من سيئ إلى أسوأ، بيتنا تم تدميره”.

وأضاف صديقه “كل الناس خرجت، وكان هناك المئات هنا تم تحميلهم في باصات إلى أماكن أبعد، ومن ليس لديه مأوى بقي في الشارع”.

وقال مواطن آخر: “المناطق كلها تم تدميرها ولم يبق كما يقولون حجر على حجر، أبنائي أصيبوا بالرعب، وارتفعت حرارة ابنتي من الخوف”.

ويروي شاهد للجزيرة مباشر قائلا: “الوضع خربان دمار، خرجنا أمس تحت قصف القذائف، عندي 3 أولاد، الحي دمار، جئنا هنا وأهل الخير ساعدونا قدر إمكاناتهم، أسأل الله أن يحجب الدم ويرفع البلاء عنا ويصلح حالهم، هناك كثير بالداخل لم يتمكنوا من الخروج”.

وقال أحد العاملين في منظمة إغاثية: “الرصاص والقذائف تصل إلى هنا عند المسجد في مواجهة مدخل المخيم، نحضر حفاضات للأطفال وخبز ومواد غذائية وبعض الأشياء العاجلة”.

من جانبه، قال أحد الأطفال النازحين: أخاف عند سماع صوت الرصاص وأظل أبكي، خرجت من المخيم مساء أمس وجئنا إلى المسجد ونمنا فيه، هناك دمار كبير وهناك جرحى كثيرين داخل المخيم.

وتتكرر الاشتباكات من وقت إلى آخر، في مخيم عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.