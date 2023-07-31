تونس.. نحو 1500 مخبز يعلّق إنتاجه بدءا من الثلاثاء

أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لـ”كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية” (كوناكت)، الاثنين، إيقاف إنتاج الخبز في جميع المخابز التابعة له بدءًا من الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المجمع، نشرته نقابة “كوناكت” عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وقال البيان “على إثر اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمجمع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف (كوناكت)، قرر إيقاف إنتاج الخبز في جميع المخابز التابعة له في جميع أنحاء تونس”.

وأضاف البيان أن “قرار إيقاف إنتاج الخبز سيبدأ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل”.

ولم يحدد البيان الأسباب التي دفعت المجمع المهني إلى اتخاذ قرار إيقاف إنتاج الخبز أو مدة الوقف، بينما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على القرار.

ويأتي هذا القرار وسط أزمة تشهدها تونس في إنتاج الخبز، برزت من خلال الطوابير الطويلة أمام المخابز نتيجة ندرة الخبز.

وفي تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الرسمية التونسية (وات)، أكد رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، محمد الجمالي، أن نقابته “تضم 1500 مخبز”.

وشهدت المخابز التونسية أخيرًا نقصًا في التزود بمادة الدقيق الأبيض أحدث اضطرابًا وتذبذبًا في إنتاج الخبز الذي يعتمد عليه التونسيون في وجباتهم وغذائهم، وقد ظهرت طوابير طويلة أمام العديد من المخابز بحثًا عن الخبز المفقود بينما أغلقت بعض المخابز أبوابها بسبب فقدان الدقيق.

وتأتي أزمة الخبز في سياق اقتصادي متدهور تعمق منذ ثورة 2011، وطال القدرة الشرائية للمواطنين، وزاد نسب البطالة التي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 16.1%، بينما قفز معدل التضخم إلى 10.1%، حسب المعهد الوطني للإحصائيات.