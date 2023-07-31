سودانيون للجزيرة مباشر: نحن في السودان نموت من الجوع لا بالرصاص (فيديو)

اشتكى العديد من السودانيين من تفاقم أزمة نقص الغذاء عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى خط الجزيرة مباشر الساخن.

فقد اعتبر مشاركون أن الأوضاع في السودان تزداد سوءًا بسبب الحرب الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي أثرت في جميع نواحي الحياة فأدت إلى نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وتوقف التعليم، وإغلاق المستشفيات.

وأكد مشاركون أن الحرب هي السبب الرئيسي لكل ما يحدث اليوم في السودان، مشيرين إلى أن المخزون الغذائي يكفي مدة شهرين فقط أو 3 أشهر كحد أقصى متسائلين عن مصيرهم بعد هذه الفترة في حال نفاد الغذاء.

ورأى آخرون أن الأزمة الغذائية اليوم تقتصر على العاصمة بصفتها مركز الاشتباكات، ولا تصل إلى بقية الولايات السودانية التي توفر جميع الخدمات ومن بينها الغذاء؛ وذلك نتيجة لكونها مناطق زراعية.

وقال أحد المتفاعلين عبر مقطع فيديو أرسله إلى الخط الساخن للقناة، إنه من المؤسف اليوم أن يعاني السودان من نقص في الغذاء وهو الذي كان يوصف بأنه سلة الغذاء العالمي وذلك بسبب تناحر وتقاتل جيشين لوطن واحد.

واعتبر متفاعلون أن السبب في هذه الأزمة هو صعوبة دخول المواد الغذائية إلى المدن جراء الانفلات الأمني إضافة إلى عرقلتها من قبل قوات الدعم السريع واحتكار العديد من التجار لها، معتبرين هؤلاء مفتعلي الأزمة الراهنة بالبلاد.

ورأى ثلة من المشاركين أن الحل يكمن في التفاوض وإيجاد سبل للسلام، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، وتكاتف المواطنين والمنظمات الإنسانية من أجل توفير المواد الأساسية للناس كالأدوية والغذاء.