شركة تركية قطرية تنتج مدرعة مخصصة لشرطة المرور (فيديو)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة BMC مراد يالتشين طاش، أن السيارة المدرعة “TULGA” المخصصة لشرطة المرور، سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية التركية بدءًا من نهاية العام الجاري.

وأكد طاش أن السيارة طُورت بالكامل بناءً على متطلبات مديرية الأمن العام التركية.

وعرضت “BMC” السيارة للمرة الأولى في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “IDEF 2023″، الذي استضافته إسطنبول في الفترة بين 25 ـ 28 يوليو/تموز الجاري.

Zırhlı SUV TULGA envantere giriyor BMC CEO'su Murat Yalçıntaş, Zırhlı SUV TULGA'nın bu senenin sonundan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceğini açıkladı. Yalçıntaş, TULGA'nın tamamen EGM'nin taleplerine göre geliştirildiğini vurguladı.pic.twitter.com/dnxXp64ULj — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) July 30, 2023

وبحسب جولة لمراسل الجزيرة مباشر في المعرض فإن المدرعة التركية مصمَّمة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

وأُسّست الشركة عام 1964، وتمتلك الحكومة التركية 51% من أسهمها، بينما تمتلك قطر 49%.

وحلّت الشركة العام الماضي في المركز الـ5 بين شركات الصناعات الدفاعية التركية من حيث التصدير.