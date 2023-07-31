سياسة|تركيا

شركة تركية قطرية تنتج مدرعة مخصصة لشرطة المرور (فيديو)

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31/7/2023

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة BMC مراد يالتشين طاش، أن السيارة المدرعة “TULGA” المخصصة لشرطة المرور، سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية التركية بدءًا من نهاية العام الجاري.

وأكد طاش أن السيارة طُورت بالكامل بناءً على متطلبات مديرية الأمن العام التركية.

وعرضت “BMC” السيارة للمرة الأولى في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “IDEF 2023″، الذي استضافته إسطنبول في الفترة بين 25 ـ 28 يوليو/تموز الجاري.

 

وبحسب جولة لمراسل الجزيرة مباشر في المعرض فإن المدرعة التركية مصمَّمة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

وأُسّست الشركة عام 1964، وتمتلك الحكومة التركية 51% من أسهمها، بينما تمتلك قطر 49%.

وحلّت الشركة العام الماضي في المركز الـ5 بين شركات الصناعات الدفاعية التركية من حيث التصدير.

المصدر : الجزيرة مباشر