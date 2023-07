صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين بالجيش: احتمال الحرب مع حزب الله هو الأعلى منذ 2006

قدّر مسؤولون بالجيش الإسرائيلي في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الاثنين، أن احتمال الحرب مع منظمة حزب الله اللبنانية هو الأعلى منذ 17 سنة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين وضباط بالجيش، لم تسمّهم “أن خطر اندلاع حرب مع حزب الله عبر الحدود الشمالية، هو الأعلى منذ نهاية حرب لبنان الثانية في 2006”.

وأضافت “يشعر المسؤولون العسكريون بالقلق من أن (الأمين العام لمنظمة حزب الله ) حسن نصر الله يدرك الضعف الإسرائيلي وسط الاحتجاجات على التشريعات القضائية وقد يختبر صبر الجيش على الرغم من خطر نشوب صراع شامل”.

Ynet reports that Nasrallah is changing tactics, advancing the Radwan Unit, and #Iran was exerting pressure on #Hezbollah to act against IDF, but short of something that will trigger an all-out war.https://t.co/TxWCnSrvCz

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 31, 2023