عامان على اعتقال السلطات المصرية صحفي الجزيرة ربيع الشيخ

يوافق غدا الثلاثاء الأول من أغسطس/ آب مرور عامين على اعتقال السلطات المصرية للصحفي بالجزيرة مباشر الزميل ربيع الشيخ.

واعتقل الشيخ في الأول من أغسطس/ آب 2021 في مطار القاهرة الدولي، عندما وصل إليه ليلتحق بزوجته وأطفاله لقضاء عطلة عائلية.

وقد أثر فيه استمرار تمديد احتجازه طوال عامين والحبس الانفرادي في سجن طرة السيئ السمعة تأثيرا شديدا، وأدى إلى تدهور صحته البدنية والنفسية.

وتنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، الثلاثاء، وقفة بمقر شبكة الجزيرة، للتضامن مع صحفيَّيها المعتقلَين في مصر، بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وطالبت شبكة الجزيرة في مناسبات عدة بالإفراج الفوري عن صحفييها المحتجزين، وحمّلت السلطات المصرية المسؤولية عن سلامتهما وجميع الصحفيين المحتجزين والمسجونين لمجرد قيامهم بواجباتهم الصحفية.

ودعت الشبكة في بيانات سابقة المنظمات والهيئات الداعمة لحرية الصحافة والمعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة اعتقالهم التعسفي، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

يذكر أن الزميل ربيع الشيخ البالغ 39 عامًا -وهو من مواليد محافظة الفيوم- لديه 3 أطفال، وهو عضو في نقابة الصحفيين، وقد عمل بمصر سنوات صحفيًّا ومنتجًا لبرامج تلفزيونية، قبل أن ينتقل إلى الدوحة ويعمل منتجًا للمقابلات في شبكة الجزيرة الإعلامية منذ عام 2014.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت أيضا في 22 فبراير/ شباط 2020 الزميل بهاء الدين إبراهيم الصحفي في قناة الجزيرة مباشر.

وتم اعتقال بهاء في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وتعرّض بعدها للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق قول زوجته.

وظهر بهاء بعدها في مقر نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/ أيار 2020، ووُجّهت إليه تهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.

وبهاء الدين إبراهيم من محافظة الجيزة في مصر، وهو صحفي ومترجم وأب لطفلين، وعمل سابقًا في وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة النيل للأخبار الحكومية، ثم التحق بقناة الجزيرة مباشر.