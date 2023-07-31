فلسطينيون يسقطون علم إسرائيل من آلية عسكرية خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل (شاهد)

أظهر مقطع تداولته وسائل الإعلام الفلسطينية، لحظة انتزاع شبان فلسطينيين للعلم الإسرائيلي من آلية عسكرية خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم العروب وقرية الشيوخ في شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات فجر اليوم الاثنين، بين جنود الاحتلال والأهالي تخللها رشق آليات الاحتلال بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية، وقد تمكن الشبان من إسقاط علم الاحتلال من آلية عسكرية خلال المواجهات التي اندلعت في قرية شيوخ العروب.

وذكرت مواقع محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عقب اقتحام منزليهما في بلدة سعير شمالي الخليل، وشابا من مخيم العروب. كما اندلعت مواجهات في مناطق أخرى بالضفة والقدس.

مواجهات واعتقالات وإصابات

واختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال “مستعربون”، شابين من جنين أحدهما أسير محرر، بعد أن تسللت إلى المدينة صباح اليوم؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي شرق رام الله، أصيب 5 شبان بالرصاص والعشرات باختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية المغير اليوم برفقة جرافات عسكرية واعتلى قناصتها أسطح عدة منازل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال جرفت الحديقة العامة الواقعة في المنطقة الشرقية من البلدة، التي تحمل اسم “حديقة الشهداء”، كما اعتقلت شابًّا من منزله في القرية.