مغني راب شهير يلغي حفلا في تونس تنديدا بظروف المهاجرين على الحدود مع ليبيا

أعلن مغني الراب الكونغولي غيمز إلغاء حفلته الموسيقية التي كانت مقررة في 11 أغسطس/آب بمنطقة جربة التونسية، تنديدًا بـ”المحنة غير المحتمَلة” التي يعيشها مهاجرون عالقون بين تونس وليبيا.

وكتب مغني الراب في حسابه على إنستغرام الأحد “إن أطفالًا ونساءً ورجالًا رُحّلوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير إنسانية”.

وأضاف “لا يمكنني مواصلة رحلتي إلى تونس التي كانت مقررة في 11 أغسطس. لا أعرف أين هي الحلول، لكنّ هذه المحنة الصعبة جدًّا لا يمكن تحمُّلها”.

الفنان الكونغولي @GIMS يلغي حفله الذي كان من المقرر إقامته في #تونس يوم 11 أوت/أغسطس بسبب سوء معاملة المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس. يقول: أطفال ونساء طردوا من تونس باتجاه ليبيا يعيشون ظروفًا قاسية لا أستطيع القدوم إلى تونس مثلما كان مقررا…هذه المأساة لا تطاق pic.twitter.com/ylY0gO3x4L — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) July 31, 2023

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الخميس إلى “حلول عاجلة” لإنقاذ مئات اللاجئين والمهاجرين التائهين منذ أسابيع عدة قرب الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر ضمن ظروف كارثية.

وفي أعقاب اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو/تموز، طُرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس في وسط تونس الشرقي التي تُشكل نقطة الانطلاق الرئيسة للهجرة غير النظامية إلى أوربا.

وتقول منظمات غير حكومية إن هؤلاء نُقلوا وتُركوا في مناطق قاحلة قرب ليبيا والجزائر.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى أن هؤلاء المهاجرين “عالقون في الصحراء، ويواجهون درجات حرارة مرتفعة جدًّا بينما هم محرومون من المأوى والطعام والماء”، لافتةً إلى ورود تقارير عن تسجيل وفيات بينهم.