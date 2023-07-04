ألمانيا وبريطانيا تدعوان إسرائيل إلى احترام مبدأ “التناسب” خلال عمليتها العسكرية في جنين

أكدت ألمانيا، الثلاثاء، ضرورة أن تحترم إسرائيل في عمليتها العسكرية الجارية في جنين، مبدأ “التناسب” المنصوص عليه في القانون الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان “نحن نتابع بقلق بالغ الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت “لإسرائيل، ككل دولة، الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب” لكن عليها أيضًا “واجب احترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي”.

وأوضحت الحكومة الألمانية أن “حماية المدنيين يجب أن تكون دائمًا الأولوية المطلقة، ويجب ضمان الوصول المناسب للعاملين في المجال الإنساني”.

بريطانيا

بدوره، حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي على “ضبط النفس” وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد أن بلاده “دعت إسرائيل إلى الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب عند الدفاع عن مصالحها الأمنية المشروعة”.

وكرّر سوناك دعم بريطانيا “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وأدان ما وصفه بـ”الأعمال الإرهابية” الفلسطينية.

الولايات المتحدة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين.

وأكدت الوزارة على التصريحات السابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، التي قال فيها “ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وجماعات إرهابية أخرى”.

الأمم المتحدة

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء التطورات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان لنائب المتحدث باسمه أن “غوتيريش يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.