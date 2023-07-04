بالهتافات.. مُسن فلسطيني يواجه جنود الاحتلال عند مدخل مخيم جنين (فيديو)

واجه مُسن فلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم جنين، هاتفًا للمدينة ولأهلها.

وظهر المُسن في تسجيل مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهتف لدعم أهل جنين، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عنها.

وظهر الرجل هاتفًا ومن خلفه مجموعة تردد “يسقط يسقط كل عِداكِ.. يا جنين إحنا معاكِ”، وأيضًا “هذا شعبي بالساحات، هذا شعبي بالملايين، كله بيهتف لجنين”.

والاثنين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 100 بينهم 20 في حالة خطرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية تستهدف “غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين”، مشيرًا إلى إصابة جندي خلالها.

مسن فلسطيني يواجه جنود الاحتلال عند مدخل جنين. pic.twitter.com/qhu9c8Mr9C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 4, 2023

ورغم زعم الاحتلال استهداف المقاومين الفلسطينيين، فإن أغلب الضحايا من المدنيين.

وأجبرت قوات الاحتلال الفلسطينيين على إخلاء منازلهم واعتدت عليهم، ودمرت البنية التحتية للمخيم عبر تخريب الشوارع وضرب أحد خطوط المياه.