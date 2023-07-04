تركيا ومصر تعلنان رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، واتفقتا على إرسال كل منهما سفيرا إلى الأخرى.

وذكرت أن البلدين رفعا مستوى العلاقات بينهما تماشيًا مع اتفاق بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في بيان إن تركيا عينت (صالح موتلو شن) سفيرًا لها في القاهرة، وإن مصر عينت عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن “ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد”.

وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة “تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي”.

وكان السفير التركي الجديد لتركيا في مصر قد نشر عبر صفحته على فيسبوك تهنئة بعيد الأضحى أرفق بها مقطعا مصورا وهو ينظر إلى نهر النيل بالقاهرة.

وكانت العلاقات قد تدهورت بين أنقرة والقاهرة بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي في صيف 2013، وهو ما عارضته أنقرة، وندد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة.

وبدأت العلاقات التحسن عام 2021. وتصافح أردوغان والسيسي خلال افتتاح كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.