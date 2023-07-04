رئيس بلدية جنين يحذر من “انسحاب وهمي” لقوات الاحتلال بهدف الإيقاع بالمقاومين (فيديو)

حذر نضال عبيدي، رئيس بلدية جنين، من انسحاب “وهمي” لقوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، بهدف نصب فخ وإيقاع المقاومين.

وقال في مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “هناك انسحاب للجيش، لكن لا نضمن انسحاب القناصة والقوات الخاصة”، داعيًا “كل الشباب والمقاومين إلى الحذر، حيث قد يكون الانسحاب وهميًّا وفي إطار خطة تكتيكية لاستهداف المقاومين بعد انتهاء العملية”.

وأكد عبيدي أنه في الساعات الأخيرة حصلت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، حيث تحاول إسرائيل أن تخلّف دمارًا شاملًا وكبيرًا في المكان قبل انسحابها لتخرج بصورة المنتصرة أمام شعبها.

وأشار إلى أنه اطلع على تسجيلات وصور تُظهر قوات الاحتلال وهي تخرق الجدران، لتفتح مجالًا للقناصة ليُخرجوا بنادقهم ويصوّبوها باتجاه الفلسطينيين.





وتحدّث عبيدي عن إخراج أهالي جنين من بيوتهم قسرًا، حيث هُددوا بهدمها، وهو ما حدث بالفعل وفقًا لكلامهم، بالإضافة إلى تجريف الأرض والإضرار بالبنية التحتية.

ولفت إلى أن بلدية جنين قدّمت مساعدات للأهالي، بالإضافة إلى وجود حملة شعبية متعاطفة مع الذين أُخرجوا من بيوتهم، حيث فتحت الفنادق أبوابها لهم، كما استضافهم العديد من العائلات في المناطق الآمنة.

وأكد رئيس بلدية جنين أن أكبر الخسائر هي في الأرواح، لكنْ “هناك أضرار مادية كبيرة يصعب في الوقت الحالي تقديرها”، مشيرًا إلى تضرر البلدية بشكل كبير.





والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 100 بينهم 20 في حالة خطرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية تستهدف “غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين”، مشيرًا إلى إصابة جندي خلالها.