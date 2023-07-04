شاهد: قوات الاحتلال تقتحم منازل المدنيين الفلسطينيين في مخيم جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منازل الفلسطينيين في مخيم جنين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل قوات الاحتلال وهي تقتحم المنازل في حي الجابريات ومحيط المخيم.

ونكّل الاحتلال بالأهالي حيث دخل الجنود مدججين بالأسلحة، واعتدوا على الشبان وروعوا الأطفال والنساء.

ويظهر في التسجيل المتداول بكاء الأطفال جراء اعتداء الجنود على أهاليهم.

ترويع وتنكيل.. جيش الاحتلال يقتحم منازل في حي الجابريات ومحيط مخيم جنين. pic.twitter.com/Iicwre6JDC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2023

والاثنين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 100 بينهم 20 في حالة خطرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية تستهدف “غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين”، مشيرًا إلى إصابة جندي خلالها.

ورغم زعم الاحتلال استهداف المقاومين الفلسطينيين، فإن أغلب الضحايا من المدنيين.

وأجبرت قوات الاحتلال الفلسطينيين على إخلاء منازلهم واعتدت عليهم، ودمرت البنية التحتية للمخيم عبر تخريب الشوارع وضرب أحد خطوط المياه.