قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن المقاومة الفلسطينية هي التي نفذت عملية اليوم في تل أبيب، وأكد أنها عملية مخطط لها.

وأوضح النونو، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر، أن المقاومة الفلسطينية أرادت توصيل عدة رسائل للاحتلال الإسرائيلي من خلال الصمود في جنين وعملية تل أبيب.

وقال إن الرسالة الأولى هي أن المقاومة الفلسطينية نجحت في ضرب الأمن الإسرائيلي الداخلي، كما أكدت عملية تل أبيب فشل محاولة الاحتلال نقل العلاقة مع المقاومة من حالة هجوم إلى حالة الدفاع، مشيرًا إلى أن المقاومة ما زالت تمتلك من القدرات الكثير لتؤلم الاحتلال وتوجه له ضربات متعددة.

وأضاف “كما أن المستوطنين لن يكونوا مطلقي الأيدي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين”، وأكد أن صمود المقاومة في جنين يعد رسالة قوية للاحتلال بأن المقاومة لديها الإمكانيات القادرة على مواجهة آلته العسكرية، كما أن المقاومة ستواصل إجهاض المشروع الاستيطاني الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من تفريغ الضفة من المقاومة للاستيلاء عليها.

وحذر النونو من أن “هذه العمليات ستتواصل، كما ستتصاعد حدتها، ليكون ثمن ما يقوم به الاحتلال من جرائم أكثر مما يعتقد”.

وقال المستشار الاعلامي إن هناك إجماعا وطنيا فلسطينيا من كل القوى والفصائل الفلسطينية حول برنامج وخيار المقاومة، وإن ما يجري في جنين هو وحدة حقيقية خلف هذا المشروع.

"كتيبة #جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي: "وحدة الهندسة تفجر عدد من العبوات في تمركز لآليات الاحتلال على مدخل المخيم"#الجزيرة pic.twitter.com/PMOtSWaHnL — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 4, 2023

وأصيب صباح اليوم الثلاثاء، 8 إسرائيليين، 4 منهم بجروح خطيرة، جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.

وتبنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية. وقالت في بيان: “نزفّ شهيدنا عبد الوهاب حسين عيسى خلايلة منفذ العملية البطولية في تل أبيب ظهر اليوم الثلاثاء”.

واعتبرت الحركة عملية الدهس في تل أبيب “ردا أوليا على الجرائم الإسرائيلية” في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ويأتي الحادث في ظل عدوان إسرائيلي هو الأول من نوعه منذ عام 2002 على مدينة جنين ومخيمها، وأدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين حتى اللحظة.