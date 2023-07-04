جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم جنين (فيديو)

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالانسحاب من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بعد يومين من عملية عسكرية واسعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من جنين، بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وقالت وكالة الأناضول إن آليات عسكرية بدأت فعلا بالتحرك من محيط المخيم، باتجاه حاجزي الجلمة وسالم شمال وغرب جنين، بينما لا تزال المسيّرات تحلق في سماء جنين، وسط استمرار إطلاق النار من أفراد المقاومة الفلسطينية.

مصادر محلية: لحظة تفجير عبوة ناسفة بجيب إسرائيلي في جنين. pic.twitter.com/6lJ9J3Hqq9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2023

وفجر الاثنين، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

واستُشهد منذ بداية العملية 12 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.