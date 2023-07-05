الجزيرة مباشر ترصد دمارا كبيرا إثر عدوان الاحتلال على جنين.. والأهالي: كلنا فداء للمقاومة (فيديو)

عاد فلسطينيون، اليوم الأربعاء، إلى شوارع تحمل آثار الدمار في جنين شمالي الضفة الغربية بعدما أنهى الاحتلال عدوانه الذي استمر 48 ساعة، وسط مخاوف من تكرار الاقتحام بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية العسكرية “بداية لتوغلات” أخرى.

وأظهرت جولة للجزيرة مباشر داخل مخيم جنين وشوارعه، آثار الدمار الكبير الذي خلّفه العدوان، وكأن زلزالًا ضربه فغيّر ملامح المكان وقلب أحياءً بأكملها رأسًا على عقب، لكن الأهالي أكدوا أنهم لن ينكسروا أو ينهزموا.





وأكدت مواطنة من أمام منزلها الذي احترق بالكامل بعد قصفه بالصواريخ “مش مشكلة. كله فدا المخيم وفدا أهل المخيم، وأهم شيء إن المقاومة طلعت بخير وسلامة”.

ووثّقت لقطات شوارع المخيم إذ دُمرت البنية التحتية بالكامل وانقطعت الكهرباء ومياه الشرب والهواتف الأرضية، إضافة إلى عشرات المركبات المدمرة والبيوت المحترقة والمتضررة والركام المنتشر في كل مكان.





ودمرت جرافات الاحتلال أرصفة الشوارع مما تسبب في انفجار أنابيب المياه وكوَّن أخاديد من الحطام المبلل يصعب السير وسطها، وبينما آثر كثيرون من أهالي المخيم البقاء في منازلهم أثناء الاقتحام الكبير وعاشوا مع أطفالهم ساعات طويلة من الرعب، غادرها آخرون مجبرين تحت تهديد قصف البيوت.

ومع إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، انتهاء عمليته العسكرية، بدأت الحياة تعود إلى شوارع المخيم، وعاد النازحون إلى بيوتهم يتفقدون ما تبقى من ممتلكاتهم.

وبينما شيعّت حشود غفيرة شهداء العدوان الذي وُصف بأنه الأعنف منذ عام 2002، شرع آخرون في إصلاح الأضرار التي لحقت بمخيم جنين للاجئين المُقام منذ نحو 75 عامًا والمكوَّن من نحو ألف عقار يسكنه نحو 15 ألف نسمة.





تضرر 80% من المنازل

وكشف كمال أبو الرب نائب محافظ جنين، لوكالة الأناضول، أن العدوان الإسرائيلي “الهمجي” ألحق أضرارًا بـ80%من منازل المخيم بين تدمير كلي وجزئي وحرق وتخريب ممتلكات وإتلافها، إضافة إلى تضرر عشرات المركبات والشوارع وتدمير شبكات المياه والكهرباء والهواتف الأرضية والصرف الصحي.





وأعلن محافظ جنين أكرم الرجوب بدء لجنة رسمية، اليوم، حصر أضرار العدوان على جنين، مؤكدًا أن الخسائر بالملايين، وأفاد لوكالة الأنباء الألمانية بإطلاق خطة شاملة للاستجابة الإنسانية في المخيم، تتضمن إصلاح أضرار البني التحتية وخطوط المياه والكهرباء وإغاثة السكان بدعم حكومي وشعبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانًا واسعًا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنًا بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 مصابًا بينهم 30 بجروح خطرة، واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.