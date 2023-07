بريطانيا.. وقفة تضامنية مع جنين ونائبان يطالبان بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل (فيديو)

أثار نائب ونائبة من حزب العمال البريطاني مخاوفهما بشأن احتمالية استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة وأنظمة عسكرية أُخرى بريطانية في عدوانها الأخير على مدينة جنين، وطالبا وزارة الخارجية بفتح تحقيق في الأمر والوقوف عند مسؤولياتها لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وجاءت تصريحات النائبة بيث وينتر وريتشارد بورغن أثناء جلسة برلمانية في مجلس العموم البريطاني أمس الثلاثاء بعد عدوان إسرائيلي على مدينة ومخيم جنين استمر ليومين متتالين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

وقالت النائبة بيث وينتر “شهدت الساعات الـ24 الماضية هجومًا عسكريًا مروعًا من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي على مخيم اللاجئين المكتظ في جنين”.

واستنكرت بيث العدوان “الوحشي” على المدنيين بقولها “شهدنا جميعًا على شاشاتنا قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات جوية، بما في ذلك هجمات من طائرات دون طيار، وقد أرسلوا المئات إن لم يكن الآلاف من القوات البرية في أكبر عمل عسكري في الضفة الغربية منذ 20 عامًا”.

وقالت إن المملكة المتحدة، كونها تتولى رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “مسؤولة عن الاستجابة لطلبات السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني”، ووجهت تساؤلاتها لوزير الخارجية البريطاني “ماذا تفعل حكومة المملكة المتحدة بصفتها رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟ كيف استجابوا في الأمم المتحدة لنداء السلطة الفلسطينية بالحماية الدولية؟”.

وتابعت “ماذا قالت وزارة الخارجية لنظيرتها الإسرائيلية حول منع الجيش الإسرائيلي الطواقم الطبية من الوصول إلى مخيم جنين للاجئين أو إطلاق الغاز المسيل للدموع على المستشفيات التي تأوي الأطفال والمسنين؟”.

وطالبت بيث وزير الخارجية بتوضيح “الخطوات التي سيتخذها لمراجعة ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد استخدم أيًا من أسلحة المملكة المتحدة المباعة لإسرائيل في هذا الهجوم؟”.

The past 24 hours have seen a horrifying Israeli military assault on Jenin.

The UK is President of the UN Security Council but how has it answered the Palestinian call for protection?

I questioned the Foreign Minister but did not receive the answers needed. pic.twitter.com/ONFwbEQkel

— Beth Winter MP (@BethWinterMP) July 4, 2023