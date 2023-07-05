ترحيب عربي برفع تركيا ومصر العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

رحّبت دول عربية والجامعة العربية والبرلمان العربي، بإعلان تركيا ومصر رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

وكانت تركيا قد أعلنت تعيين (صالح موتلو شن) سفيرًا لها في القاهرة، بينما عينت مصر عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء.

وأشادت الوزارة بهذه الخطوة التي قالت إنها “ستنعكس إيجابًا في تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة”.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، إلى مستوى السفراء. pic.twitter.com/MQnJecMigc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 4, 2023

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، بأن “الإمارات ترحب باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء”.

وأعربت الإمارات عن “أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البنّاء في المنطقة”.

وأشادت الخارجية الإماراتية، في البيان ذاته، بـ”بالاتفاق بين البلدين”.

وأكدت أن الاتفاق التركي المصري “سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء”.

الإمارات ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع علاقتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراءhttps://t.co/G0cF43evNe — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 4, 2023

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن “ترحيب ومباركة دولة الكويت بالاتفاق الذي تم بين تركيا ومصر بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء”.

وأكدت الخارجية “دعم دولة الكويت لهذا الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة”.

وأعربت الخارجية البحرينية، في بيان، عن ترحيب المملكة برفع مستوى العلاقات بين تركيا ومصر، مؤكدة أنها “خطوة إيجابية بناءة من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة”.

مملكة البحرين ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين https://t.co/gxuE6VTpPb pic.twitter.com/Dmv4cQTMsF — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) July 5, 2023

كما رحبت سلطنة عُمان في بيان للخارجية، باتفاق تركيا ومصر على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء، مؤكدة أنه “من شأنه تعزيز التعاون والتفاهم، خدمةً لمصالح الشعوب وازدهارها”.

#بيان | أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين وفقا لقواعد القانون الدولي والاحترام المتبادل والذي من شأنه تعزيز التعاون والتفاهم خدمة لمصالح الشعوب وازدهارها. pic.twitter.com/zmx3dJiXhe — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 4, 2023

ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان بـ”التحسن الذى طرأ على العلاقات بين مصر وتركيا، والذي انعكس في رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء”، مؤكدًا أن “هذا القرار المشترك تطور إيجابي”.

بدوره، رحّب البرلمان العربي في بيان بـ”الخطوة الإيجابية التي اتخذتها كل من مصر وتركيا برفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء”.

وأكد أن تلك الخطوة “ستسهم في تهيئة الأجواء في منطقة الشرق الأوسط والعودة بها نحو الاستقرار، والمساهمة بشكل كبير في حلحلة الأزمات والتحديات التي تواجه دول المنطقة”.