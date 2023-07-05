تونس.. اعتقال عشرات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس

أعلنت مصادر قضائية في تونس، اليوم الأربعاء، اعتقال عشرات المهاجرين غير النظاميين، على خلفية مناوشات مع سكان عدد من أحياء مدينة صفاقس جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل الجمهورية الناطق باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس فوزي المصمودي، نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن عشرات المهاجرين غير النظاميين تم إيقافهم في صفاقس تزامنًا مع تجدّد المناوشات والاشتباكات بين ساكني عدد من أحياء المدينة ومهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الليلة الماضية.

وقال المصمودي “تم الاحتفاظ (حجز) بـ11 شخصًا، ومجموعة ثانية من 12 شخصًا بسبب الإقامة غير الشرعية في البلاد”، وفق الوكالة.

وأضاف “تم الاحتفاظ بمجموعة مكونة من 34 مهاجرًا، الاثنين، بسبب دخول تونس دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية”.

وأوضح المسؤول التونسي أن المعتقلين أحيلوا إلى النيابة التي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 33 منهم، كما تمثُل اليوم أمام المحكمة مجموعة أخرى من المهاجرين مكونة من 22 شخصًا.

وتابع المصمودي أنه تم الاحتفاظ بـ4 تونسيين بسبب إيوائهم أجانب دون الإعلام (إخطار السلطات)، بعد أن اتضح أنهم يستقبلون أعدادًا كبيرة من الأجانب مع توفيرهم عمارة لذلك الغرض.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، خلال لقاء عقده مع وزير الداخلية كمال الفقي وعدد من القيادات الأمنية في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، إن هناك شبكات إجرامية مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى مدينة صفاقس، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك.

وشهدت صفاقس خلال الأيام الماضية عددًا من المناوشات والاشتباكات بين مهاجرين أفارقة وأهالي عدد من المناطق والأحياء بالمدينة، أسفرت عن وفاة شاب بمنطقة ساقية الداير، مساء الاثنين.

وتعاني مدينة صفاقس تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوربا.