تونس.. محام يكشف عن تدهور كبير في صحة سياسي معتقل

قال المحامي التونسي سمير ديلو، إن الوضع الصحي للقيادي بحركة النهضة (الصحبي عتيق) المحبوس حاليًّا خطير، بعد 53 يومًا من إضرابه عن الطعام.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن السياسي التونسي المسجون منذ 13 مايو/أيار الماضي.

وأكد ديلو أن عتيق حاليًّا بين الحياة والموت، وهو بريء أُوقف ظلمًا وبهتانًا، وفق تعبيره.

وقال إن عتيق دخل السجن ظلمًا، بعد وشاية من شاب يقبع حاليًّا في السجن في قضية جنائية أراد توريطه فيها زورًا.

وتابع “لكن هذا الشاب تراجع مؤخرًا عن وشايته، وأكد أن عتيق لا علاقة له بتلك القضية، لكن إلى حد الآن لم يتم الإفراج عنه”.

وقالت زينب المرايحي، زوجة عتيق، في كلمة لها بالمؤتمر، إن حالته الصحية مزرية وصعبة جدًّا، ولم يعد يستطيع الوقوف على قدميه.

وحمّلت مسؤولية وضعية زوجها للقاضي الذي ذهب لقضاء إجازته الصيفية (تستمر شهرًا) من دون النظر في قضية عتيق الذي تم توقيفه فيها دون موجب قانوني.

من جهته، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي خلال المؤتمر، بانتخابات رئاسية مبكرة، قائلًا “لن نكون شهداء زور على الانتخابات المزمع تنظيمها في السنة القادمة”، وفق قوله.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

كان القضاء التونسي قد أصدر، في 13 مايو/أيار الماضي، مذكرة إيداع بسجن عتيق، ليدخل بعدها بـ3 أيام في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك.

وتشهد تونس، منذ 11 فبراير/شباط الماضي، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.