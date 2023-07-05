بعبوة ناسفة.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر أثناء انسحاب قوات الاحتلال من جنين (فيديو)

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر داخل مخيم جنين أثناء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل أحد الجنود خلال الاشتباكات بمخيم جنين.

وأعلنت أجنحة عسكرية لفصائل المقاومة، كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى، أنها نفّذت كمينًا محكمًا أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

وقالت “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن وحدة الهندسة نفّذت عملية تفجير بعبوة (طارق 1) بعربة تايجر مصفحة، مما أدى إلى تدمير الجزء الأمامي من العربة وإعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

وأظهرت صور استهداف المقاومة الفلسطينية داخل مخيم جنين لآلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة.

مصادر للجزيرة: "مشاهد تظهر الكمين الذي تسبب بمقتل أحد جنود الاحتلال بعد تفجير آلية عسكرية في مخيم جنين". pic.twitter.com/qy0Aa8BoHe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2023

وقالت “كتائب القسام” بالضفة الغربية في بيان إنها تواصل الاشتباك من “مسافة صفر” مع قوات الاحتلال داخل أزقة مخيم جنين، وأكدت وقوع إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة، وفجّروا عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال في مدينة جنين.

وأضافت “كتائب القسام” أنها خاضت رفقة الفصائل المختلفة اشتباكات عنيفة، فجّروا خلالها عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في جنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل بلدة نعلين غرب رام الله، نصرة لجنين ومخيمها.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإلقاء عبوات ناسفة على دوريات للشرطة الإسرائيلية في سلوان والطور ومخيم شعفاط والعيساوية بالقدس.

فيديو| اشتعال النيران بمركبة تابعة لقوات الاحتلال خلال المواجهات في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس، دعماً لجنين. pic.twitter.com/OBeu1bIWVQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2023

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من مخيم جنين شمالي الضفة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن لواء الكوماندوز غادر جنين، كما أن قوات الجيش تواصل الانسحاب بشكل آمن.

وأظهرت الصور الأولية من داخل المخيم دمارًا كبيرًا للمنازل والشوارع.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية ناقلات الجنود والعربات العسكرية الإسرائيلية وهي تغادر المخيم.





وفجر الاثنين، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين، مشيرًا إلى إصابة جندي.

واستُشهد منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي 12 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.