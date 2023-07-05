جيش الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة بغزة ويعلن رسميا انتهاء عمليته في جنين (فيديو)

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع عسكرية تتبع فصائل المقاومة في قطاع غزة، بينما أعلن جيش الاحتلال انتهاء عملية واسعة كانت مستمرة منذ يومين في جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًّا ومقتل جندي إسرائيلي.

وقصفت طائرات الاحتلال بـ4 صواريخ على الأقل، موقعًا عسكريًّا في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما استهدفت بـ3 قذائف موقعًا آخر جنوب غربي مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع ثالث في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، مما ألحق دمارًا به. وتجوب طائرات الاحتلال المسيّرة أجواء القطاع بشكل مكثف.

لحظات استهداف طائرات الاحتلال موقعاً للمقاومة في بيت لاهيا شمال غزة..فجر اليوم pic.twitter.com/8t7qe8kA2C — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 5, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القصف جاء ردًّا على إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو منطقة سديروت جنوبي إسرائيل واعتراضها.

وأضاف “أغارت الطائرات الحربية على موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية تستخدمه دائرة المواد الكيميائية في حماس (حركة المقاومة الإسلامية)، وموقع آخر لتصنيع مواد خام صاروخية تابعة لها”.

🛑#عاجل🛑 ردًّا على اطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع #غزة نحو اسرائيل الليلة واعتراضها – طائرات حربية تغير قبل قليل على موقع تحت الأرض لانتاج وسائل قتالية تستخدمه دائرة المواد الكيمائية في منظمة #حماس الارهابية وموقع آخر لتصنيع مواد خام صاروخية تابع لها. pic.twitter.com/C7ypy9qbmK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2023

ودوّت أصوات انفجارات في قطاع غزة ليل الثلاثاء جراء إطلاق خمس قذائف صاروخية على جنوبي إسرائيل، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وكان عدد من المواطنين قد أصيبوا، مساء أمس، بجروح وبحالات اختناق عقب استهداف قوات الاحتلال مجموعات من المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كانوا يتظاهرون على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة احتجاجًا على عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.





انتهاء عملية جنين

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات قليلة من انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من مخيم جنين، وأظهرت الصور الأولية من داخل المخيم دمارًا كبيرًا للمنازل والشوارع، في حين تظاهر مئات الفلسطينيين في المخيم وسط إطلاق مفرقعات نارية ورفع الأعلام الفلسطينية.

وذكر مراسل الأناضول أن الجيش الإسرائيلي عاد في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، واقتحم مدينة جنين بعد انسحابه منها بنحو ساعة، وأفاد بسماع أصوات انفجارات واشتباكات مع مسلحين فلسطينيين بعد تجديد الجيش اقتحامه.

واليوم، أعلن جيش الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية في جنين بعد 48 ساعة، وأفادت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية “العملية انتهت رسميًّا وغادر الجنود المنطقة”.

بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لاحباط الأنشطة الإرهابية: خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين: خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة pic.twitter.com/XF1XvTqpbU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 5, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد باشر، فجر الاثنين، أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة مستخدمًا مئات الجنود وجرافات عسكرية وموجهًا ضربات بمسيّرات، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 140 بينهم 30 بحالة حرجة.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية العسكرية تستهدف “غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين”، مشيرًا إلى مقتل أحد جنوده وإصابة آخر قبيل الانسحاب.