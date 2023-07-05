آلاف المحتجين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو (فيديو)

فضّت قوات الأمن الإسرائيلية، الأربعاء، مظاهرة في تل أبيب مناهضة لسياسات الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح عامي إيشد قائد شرطة تل أبيب بأنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

وشهدت تل أبيب مساء الأربعاء، إغلاق شوارع، وتعزيزات شرطية كبيرة.

وأفادت مواقع إسرائيلية محلية باعتقال عدة أشخاص في التظاهرات. وقالت الشرطة في بيانات صدرت عنها، إن بعضهم نفّذ “أعمال شغب”.

وأغلق المحتجون طريق “أيالون” الرئيسي في تل أبيب، كما خرجت تظاهرات في حيفا، والقدس، وبئر السبع كذلك.

وسعى ضباط الخيالة إلى إخلاء الطرق ونشرت الشرطة شاحنات تعلوها خراطيم المياه في موقع التظاهرات.

وأقدم سائق مركبة على دهس المتظاهرين الذين كانوا يغلقون طرق “أيالون”، وأصاب أكثر من شخص بجراح طفيفة.

كما أضرم محتجون النار بإطارات وسط الشوارع، لتتوقف حركة المرور في المكان بشكل تام.