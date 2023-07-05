مخيم جنين.. تاريخه وموقعه في معادلة المقاومة الفلسطينية (فيديو)

يُشكل مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، أحد أكثر المخيمات اكتظاظًا بالسكان في الضفة الغربية المحتلة، رمزًا للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السنوات الأخيرة شهد المخيم عمليات اقتحام عديدة للقوات الإسرائيلية، خلفت العديد من الشهداء فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية للمخيم. وفي المقابل، لم تقف المقاومة الفلسطينية مكتوفة الأيدي حيث اشتبكت مع الاحتلال في أغلب المرات، وأوقعت خسائر في صفوفه.

وفجر الاثنين، أطلقت قوات الاحتلال عدوانًا جديدًا على المخيم، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة العشرات.

مخيم للاجئين

أُسّس المخيم عام 1953 لإيواء فلسطينيين هُجّروا من ديارهم إثر “النكبة” التي وقعت في العام 1948 خلال الحرب التي تلت إعلان قيام الكيان الإسرائيلي.

يقيم نحو 18 ألف فلسطيني اليوم في المخيم الواقع شمالي الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فإن مساحته تناهز 0.43 كيلومتر مربع.

رمز للمقاومة

ومن أبرز رموز المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، زكريا الزبيدي، الذي كان قائدًا في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح.

وكان الزبيدي على لائحة المطلوبين لدى قوات الاحتلال، وعمل لسنوات من خارج المخيم.

وفرّ الزبيدي من سجن جلبوع الإسرائيلي مع 5 فلسطينيين آخرين في عام 2021، مما أدى إلى مطاردة استمرت لأيام. ويَعُد الفلسطينيون الزبيدي بطلًا، وهو ما زال في السجن.

وفي عام 2022، قام رعد حازم من سكان المخيم بقتل 3 إسرائيليين في هجوم مسلح نفذه في شارع ديزنغوف في تل أبيب قبل استشهاده في ختام عملية مطاردة واسعة النطاق.

زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء الأقصى في #مخيم_جنين، يحتضن بندقيته خلال لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية. 📷 AWAD AWAD

🗓️ 2003 pic.twitter.com/sshcOeVcYS — صور فلسطين (@PalestinianPic) July 4, 2023

وعلى جدران المخيم وفي أزقته الضيقة، تنتشر صور الزبيدي وحازم وغيرهما من الشهداء الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وخضع المخيم عام 2002 لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية. وحوصر المخيم أكثر من شهر، وسط قتال عنيف أدى إلى استشهاد 52 فلسطينيًّا ومقتل 23 جنديًّا إسرائيليًّا.

ودُمّر في العملية أكثر من 400 منزل، وشُرّد أكثر من ربع سكان المخيم، حسب أونروا.

استشهاد شيرين أبو عاقلة

وشهد مخيم جنين استشهاد الزميلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 11 مايو/أيار 2022، خلال تغطيتها اقتحامًا إسرائيليًّا للمخيم، مما أثار تنديدات دولية.