نتنياهو يعلن تفاصيل اختطاف باحثة إسرائيلية من قبل جماعة مسلحة في العراق

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن مواطنة إسرائيلية روسية تعمل في الحقل الأكاديمي كانت قد فُقدت في العراق قبل بضعة أشهر لا تزال على قيد الحياة، وتحتجزها جماعة كتائب حزب الله الشيعية.

وأضاف المكتب في بيان أن اسم المرأة هو إليزابيث تسوركوف، موضحًا أنها ذهبت إلى العراق لأغراض بحثية موفدة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة، ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن حالتها.

وأضاف البيان أن تسوركوف، المهتمة بدراسة بلاد الشام، دخلت العراق بجواز سفرها الروسي.

وقال البيان “إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق مسؤول عن مصيرها وسلامتها”، مضيفًا أن الجهات ذات الصلة في إسرائيل تتعامل مع الموقف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي العامة إن “إسرائيل تعمل بالتعاون مع واشنطن، من أجل إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف من العراق”.

وبحسب موقع الباحثة الخاص، فهي زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وهو مركز دراسات وأبحاث مقره واشنطن، وزميلة باحثة في منتدى الفكر الإقليمي، وهو مركز بحثي إسرائيلي فلسطيني مقره في القدس المحتلة.

وتقوم الباحثة بالتركيز في أبحاثها على بلاد الشام، وبشكل خاص الحرب في سوريا.

وأشارت إلى أنها مهتمة بقضايا الهوية المجتمعية والطائفية والانتماء الوطني في الشرق الأوسط، وخاصة في الدول المتعددة الطوائف مثل سوريا والعراق.