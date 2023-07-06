بمقابل “لائق ومحترم”.. فاغنر الروسية تنشر إعلانا لتوظيف مترجمين باللغة العربية

نشرت مجموعة فاغنر المسلحة الروسية إعلانًا لتوظيف مترجمين باللغتين العربية والفرنسية، وفق ما أورد موقع “سايت” الأمريكي المتخصص في مراقبة التطرف عبر الإنترنت.

يأتي ذلك في وقت تسود ضبابية بشأن وضع الشركة الخاصة ورئيسها يفغيني بريغوجين بعد التمرد الفاشل في روسيا.

لكن أنشطتها في الخارج، لا سيما في سوريا والعديد من البلدان الإفريقية (السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي خصوصًا)، لم تتأثر حتى الآن على ما يبدو.

وقالت المجموعة عبر قناة تابعة لها على تيليغرام “مطلوب متخصصون في الترجمة” باللغتين العربية والفرنسية، بحسب “سايت”.

وعرضت المجموعة “تعويضًا ماليًا لائقًا ومحترمًا” وتأمينًا و”أفضل التجهيزات”، إضافة إلى “فرصة لرؤية العالم والحصول على حمام شمس صحي”.

ويبقى الغموض الأكبر حول مستقبل المجموعة ووضعها في روسيا، ومصير يفغيني بريغوجين منذ تمرده الذي استمر أقل من 24 ساعة في 23 و24 يونيو/حزيران، قبل أن ينهيه في ظروف غامضة.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي توسّط بين بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 يونيو/حزيران أن رئيس فاغنر موجود في بيلاروسيا كما ينص اتفاق الوساطة.

لكن في آخر تطور لهذا المسلسل الغريب، عاد لوكاشنكو وقال الخميس إن رئيس فاغنر موجود حاليًا في روسيا، ولدى سؤاله عن الأمر، ردّ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو “لا تتابع” تحركات بريغوجين.