حرب أوكرانيا.. 4 قتلى في لفيف بقصف روسي وزيلينسكي يتوعد بـ”ردّ ملموس” (فيديو)

قالت السلطات الأوكرانية إن قصفًا صاروخيًّا روسيًّا أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في مدينة لفيف بغرب البلاد، وإن رجال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض مبنى سكني عن ناجين أو ضحايا.

وأعلن حاكم منطقة لفيف الأوكرانية أن هجومًا على المدينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أدى إلى سقوط جرحى. وقال “تضررت منشأة مهمة بالبنية التحتية في لفيف وهناك جرحى”.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن 9 آخرين أصيبوا، وأن رجال الإنقاذ يواصلون العمل في مبنى دمّر القصف الصاروخي الطابقين العلويين منه.

Last night, russians attacked Lviv with Kalibr cruise missiles.

Ukraine's air defenders shot down 7 of 10 missiles.

At least four civilians were killed, and 32 were injured. Ukraine needs F-16s to strengthen its air defense and save lives! pic.twitter.com/FRlhauYiCk — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 6, 2023

وانطلقت إنذارات واسعة النطاق من هجمات جوية في عموم أوكرانيا وتقارير عن دخول صواريخ كروز المجال الجوي للبلاد، وتحدّث رئيس بلدية لفيف عن وقوع سلسلة من الانفجارات في المدينة.

وقال رئيس بلدية لفيف “هذا أكبر هجوم على منشآت مدنية في لفيف منذ بدء الغزو على نطاق واسع”، في حين تحدث رئيس الإدارة المحلية عن صواريخ معادية أطلقت باتجاه مناطق غرب أوكرانيا.

وأكد أن الدمار هائل وهناك أكثر من 50 شقة تضررت، وتعرض مبنى مكاتب لأضرار وكذلك مبنى مدرسة ومساكن طلاب تابعة لجامعة في لفيف.

.@oleksiireznikov for @FinancialTimes

Our Western allies can actually see if their weapons work, how efficiently they work and if they need to be upgraded. For the military industry of the world, you can’t invent a better testing ground.

More – https://t.co/kJ2zTCKkOk — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 5, 2023

وسبق أن أُصيبت لفيف الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من جبهة القتال الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية، بهجمات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

وفي ليلة 19-20 يونيو/ حزيران، أصيبت منشأة حيوية في لفيف بهجوم شنته طائرات مسيّرة كما أفاد الحاكم المحلي وقتل 5 أشخاص في مارس/ آذار بضربة لحي سكني بمنطقة في لفيف.

زيلينسكي يتوعد بردّ “ملموس”

من جانبه، توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس بردّ “ملموس” على الضربة الصاروخية الروسية لمبنى سكني في لفيف.

وقال زيلينسكي في رسالة مرفقة بشريط فيديو تظهر فيه عدة مبان متضررة جدًّا “سيكون هناك بالتأكيد ردّ على العدوّ. ردّ ملموس”.

وعلى الصعيد العسكري، قال زيلينسكي إن بطء تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا أدى إلى “تأخير هجوم كييف المضاد مما أتاح لموسكو تعزيز دفاعاتها في المناطق المحتلة ولا سيما عبر زرع ألغام”.