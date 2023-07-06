دبلوماسي سابق: لهذه الأسباب استمرت علاقات مصر وتركيا وقت الخلاف (فيديو)

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر لم تقطع العلاقات مع تركيا، وإن البلدين حافظا على العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية عند الحد المناسب من دون الإضرار بها.

جاء ذلك في حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباش، تعقيبًا على إعلان تركيا ومصر رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.

وقال بيومي “لم نقطع العلاقات مع تركيا والوضع كان عبارة عن أن السفارات قائمة ولكن سحبنا السفير، وأديرت السفارتان في القاهرة وأنقرة على مستوى قائم بالأعمال بدرجة سفير”.

وأضاف “من هنا يتضح حرص الجانبين ومصر تحديدًا على إبقاء العلاقات عند الحد المعقول الذي لا يضر بمستقبل العلاقات بين البلدين”.

وأشار بيومي إلى أن البيان الذي صدر بمصر وقتها بسحب السفير عبد الرحمن صلاح من موقعه في أنقرة قال إن تركيا دولة شقيقة إسلامية تكنّ لها مصر كل المودة وترجو لها كل الخير.

ولفت بيومي إلى أن البلدين أدارا هذه الجفوة إدارة طيبة إلى حد كبير فلم تحدث مهاترات بين الجانبين، وحافظا على العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية عند الحد المناسب من دون الإضرار بها.

تعليقا على رفع #تركيا و #مصر علاقاتهما لمستوى السفراء..

جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: زوجتي من أصول تركية pic.twitter.com/PmLHTA5Brp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2023

وقال “هناك اختلاط بين الشعبين المصري والتركي وهناك أسر كثيرة في مصر من أصول تركية، وهناك أسر كثيرة في تركيا من أصول مصرية، ولم نكن لنفرط في هذه العلاقات لأي سبب”.

وأضاف “تخطّينا هذه الجفوة وتمت لقاءات بين رئيسي البلدين في عدة مناسبات ونجحنا في استعادة الصلات وبدأنا مرحلة جديدة، والدولتان عضوان في مجموعة الدول النامية الإسلامية الثماني التي تهدف لتعاون في الصناعة وما يعود بالنفع على الدول الثماني”.

ورحّبت دول عربية والجامعة العربية والبرلمان العربي، بإعلان تركيا ومصر رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

وكانت تركيا قد أعلنت تعيين صالح موتلو شن سفيرًا لها في القاهرة، في حين عينت مصر عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة.

ورحّب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بـ”التحسن الذي طرأ على العلاقات بين مصر وتركيا”.

كما صدرت بيانات مرحبة من دول عربية عدة من بينها السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن.

وكان البيان التركي المصري المشترك قد أكد أن هذه الخطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وأنها تعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري.