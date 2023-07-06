ردا على إطلاق صاروخ.. إسرائيل تقصف بالمدفعية بلدة حدودية لبنانية (فيديو)

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، منطقة داخل لبنان، ردًّا على ما قال إنه “إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت قرب الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن أكثر من 15 قذيفة إسرائيلية سقطت على أطراف بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا على الحدود.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية لبنانية أن صاروخين أُطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني قرب منطقة متنازع عليها على الحدود.

وقالت المصادر في لبنان إن صاروخًا سقط قرب قرية الوزاني الحدودية اللبنانية، وسقط آخر قرب قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين ولم يرد تعليق بعد سواء من الجيش اللبناني أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “متابعة لتقارير عن انفجار بالقرب من قرية الغجر، وبعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت إلى المكان، اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت قرب الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وقال “ردًّا على ذلك يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًّا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان”، كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش “شنّ هجومًا على الأراضي اللبنانية بنحو 15 قذيفة مدفعية”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى في وقت سابق اليوم، إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقال إن الانفجار ناجم عن لغم أرضي قديم.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، ووضعت الأمم المتحدة الخط الأزرق على الحدود لتأكيد الانسحاب، وتتحفّظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها الخط في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.

حزب الله يدعو إلى تحرك

من ناحية أخرى دعا “حزب الله” اليوم الخميس، الدولة والشعب اللبناني إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية.

والغجر، قرية صغيرة سكانها من الطائفة العلوية، وتقع في ركن بين لبنان وسوريا وإسرائيل، التي تحتل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وقال الحزب في بيان، إن إسرائيل اتخذت في الآونة الأخيرة إجراءات تمثلت بإنشاء سياج شائك وبناء جدار إسمنتي حول القرية كلها وفرضت عليها سلطتها، مما أدى إلى فصلها عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية.

وشدد الحزب على أن ما حدث هو احتلال كامل للقسم اللبناني من الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع، ودعا الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها والشعب اللبناني إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال.

ويوم الثلاثاء، دعت وزارة الخارجية اللبنانية الأطراف الدولية الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل للعودة عن قرار منع دخول اللبنانيين إلى القرية، متهمة إياها بمحاولة ضم القرية، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن 1701، مما يوجد واقعا جديدا على الأرض.

وأصدر مجلس الأمن ذلك القرار في أغسطس/ آب 2006، فأوقف 33 يوما من المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله فيما عرف بـ”حرب تموز” الإسرائيلية على لبنان، ونصّ على نشر 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) على الحدود المشتركة.

وأعلنت الخارجية اللبنانية عن اجتماع قريبا مع قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لمتابعة تداعيات هذا الاعتداء.