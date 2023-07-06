مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شخص وإصابة آخر في عملية إطلاق نار، اليوم الخميس، قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، في حين أعلن جيش الاحتلال “تحييد” المنفّذ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن منفذ العملية وصل بالقرب من حي “متسبيه يشاي” وأطلق النار على ضابط أمن مدني أُعلن عن وفاته فيما بعد متأثرًا بإصابته.

وتابعت “واصل المنفّذ الركض باتجاه مفترق جيت، حيث أطلق النار على ما يبدو على إسرائيلي آخر”.

مكان الاعتداء الإرهابي قرب مستوطنة كْدوميم – مقتل إسرائيلي وتصفية الإرهابي pic.twitter.com/N7cCpS6g5S — مكان الأخبار (@News_Makan) July 6, 2023

وذكرت أن العديد من قوات الاحتلال هرعت إلى مكان الواقعة وفي نهاية المطاردة “تم تحييد المنفّذ” بإطلاق النار. كما صدرت تعليمات لسكان كدوميم بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وأشاد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القنوع، بالعملية وقال إنه تم “في إطار الرد المستمر على أعمال العدوان في جنين وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “أيدينا ستبقى ممسكة بالبنادق ضد المستوطنين من أجل حماية الشعب الفلسطيني وأرضه. ولن يعيشوا بأمان في بلدنا”.