سبائك ذهب وأسلحة وشعر مستعار.. هذا ما عثر عليه الأمن الروسي داخل منزل قائد فاغنر (صور)

نشرت وسائل إعلام روسية، الأربعاء، صورًا قالت إنها لعملية تفتيش منزل رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في سان بطرسبورغ أثناء محاولة التمرد أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وتظهر الصور التي التقطتها قوات الأمن ونشرت فجأة في العديد من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الروسية، منزلًا واسعًا وفاخرًا، ومروحية مركونة في حديقته.

واكتشف المحققون أثناء التفتيش، بحسب ما أظهرت الصور، رزمًا من الدولارات والروبل (العملة الروسية) وسبائك ذهب وأسلحة عديدة، بالإضافة الى عدد من جوازات السفر بأسماء مختلفة وخزانة تحتوي على شعر مستعار.

Pictures of Prigozhin's house (taken during a police raid last month) #Russia

وأشار موقع فونتانكا (Fontanka) ومقره في سان بطرسبورغ، إلى أنه عثر على صورة “لرؤوس مقطوعة” في منزل بريغوجين، وسط اتهامات متواصلة لمرتزقته بارتكاب انتهاكات.

ونشر الموقع أيضًا، صورةً تظهر مطرقةً ضخمةً موجودة في غرفة بمنزل بريغوجين كتب على رأسها المعدني “في حالة إجراء مفاوضات مهمة”.

و”المطرقة”، هي أحد رموز مجموعة فاغنر التي تفتخر باستخدامها لقتل أعدائها أو تعذيبهم بوحشية.

وهز تمرد فاغنر في 24 يونيو/حزيران السلطة الروسية في خضم النزاع في أوكرانيا، فعلى مدى ساعات، احتل مقاتلون من فاغنر المقر العام للجيش الروسي في روستوف جنوب غرب روسيا، وتقدموا مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.

Russian media publish footage from Prigozhin's mansion, taken during a search on the day of the rebellion.

The house has a swimming pool, a medical office.

They also found gold bars and bundles of currency. pic.twitter.com/81KCDt7eis

— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 5, 2023