سياسة|تركيا

قطع المساعدات ومنع دخول المنتزهات.. رئيس حزب تركي يتوعد اللاجئين حال فوزه بانتخابات البلدية

رئيس حزب النصر المعارض أوميت أوزداغ (الفرنسية)
6/7/2023-|آخر تحديث: 6/7/202312:51 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

توعد رئيس حزب الظفر التركي “أوميت أوزداغ”، المعروف بمواقفه العنصرية تجاه اللاجئين، بسن قوانين صارمة تجاه طالبي اللجوء في البلديات التي سيفوز بها حزبه في انتخابات البلدية التي ستجري في البلاد بعد أشهر عدة.

وقال أوزداغ خلال لقاء تلفزيوني له على قناة “هالك تي في”، الاثنين، إنه سيقطع المساعدات الاجتماعية التي تقدمها البلديات لطالبي اللجوء، وكذلك لن يسمح بإصدار تراخيص العمل لهم.

وأضاف رئيس حزب الظفر أنه سيمنع بقاء أعداد كبيرة من اللاجئين (10-15) في منزل واحد، ولن يسمح لهم بدخول المرافق العامة كالمتنزهات والشواطئ، مؤكدًا أنه سيفرض قيمة إضافية على الخدمات المأجورة التي تقدمها البلدية للاجئين، كصالات الأعراس.

وخاطب أوزداغ المواطنين الأتراك قائلًا “سنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض زوجتك أو ابنتك للمضايقة في الشارع”.

وتُقبل تركيا على إجراء انتخابات رئاسة البلديات في 31 مارس/آذار عام 2024 المقبل.

المصدر : خدمة سند