“لم يعد موجودا في بلادنا”.. رئيس بيلاروسيا: قائد مجموعة فاغنر في روسيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكرملين لانتقاله إلى بيلاروسيا بعد تمرده الشهر الماضي.

وكشف رئيس بيلاروسيا، اليوم الخميس، أن قائد فاغنر “لم يعد موجودًا في بلاده”.

وكان لوكاشينكو قد توسط الشهر الماضي في اتفاق لإنهاء تمرد مسلح قامت به مجموعة فاغنر في روسيا، وقال لوكاشينكو يوم 27 يونيو/حزيران إن رئيس المجموعة وصل إلى بيلاروسيا في إطار الاتفاق الذي أنهى الأزمة.

لكن لوكاشينكو قال للصحفيين اليوم الخميس “بالحديث عن بريغوجين فإنه في سان بطرسبرغ، إنه ليس في أراضي بيلاروسيا”.

وأوضح لوكاشينكو أن عرضًا لمجموعة فاغنر لنقل بعض من مقاتليها إلى بيلاروسيا لا يزال قائمًا، وهو احتمال أثار قلق الدول المجاورة الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد لوكاشينكو، أنه لا يرى في ذلك تهديدًا لبيلاروسيا، وقال إنه لا يعتقد أن مقاتلي مجموعة فاغنر سيحملون السلاح ضد بلاده.

وقال “في حال اعتبرت الحكومة الروسية ومجموعة فاغنر أن من الضروري نشر عدد من مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا ليرتاحوا ويتدربوا سأنفذ عندها قراري باستقبالهم”.

وهزّ تمرد مجموعة فاغنر في 24 يونيو/حزيران، السلطة الروسية في خضم النزاع في أوكرانيا، فعلى مدى ساعات، احتل مقاتلون منها المقرّ العام للجيش الروسي في روستوف جنوب غرب روسيا، وتقدموا مئات الكيلومترات باتجاه موسكو.

وانتهى التمرد مساء 24 يونيو/حزيران مع اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا، لكن مكان وجوده ظلّ مجهولًا، ولم يدل بأي تصريحات علنية منذ 26 يونيو/حزيران.





من جانبه قال الكرملين إنه “لا يتابع” تحركات يفغيني بريغوجين بعد نحو أسبوعين على تمرد رئيس مجموعة فاغنر وتقدم قواته نحو موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “لا نتابع تحركاته”، وذلك عقب إعلان ألكسندر لوكاشنكو أن بريغوجين موجود في روسيا وليس في بيلاروسيا مثلما نص عليه الاتفاق الذي وضع حدًا لتمرده.