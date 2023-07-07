أردوغان معلقا على انضمام السويد المحتمل إلى الناتو: كيف يمكن أن تثق تركيا ببلد يصول ويجول الإرهابيون في شوارعه؟
7/7/2023-|آخر تحديث: 7/7/202305:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أردوغان معلقا على انضمام السويد المحتمل إلى الناتو: كيف يمكن أن تثق تركيا ببلد يصول ويجول الإرهابيون في شوارعه؟
الأناضول عن الرئيس التركي: كيف يمكن لدولة لا تضع مسافة بينها وبين التنظيمات الإرهابية أن تقدم إسهامات للناتو؟
وكالة الأنباء الفرنسية: أردوغان يعد باتخاذ القرار الأفضل مهما كان بشأن انضمام السويد إلى الناتو
المصدر : الجزيرة مباشر