أردوغان معلقا على انضمام السويد المحتمل إلى الناتو: كيف يمكن أن تثق تركيا ببلد يصول ويجول الإرهابيون في شوارعه؟

الأناضول عن الرئيس التركي: كيف يمكن لدولة لا تضع مسافة بينها وبين التنظيمات الإرهابية أن تقدم إسهامات للناتو؟

وكالة الأنباء الفرنسية: أردوغان يعد باتخاذ القرار الأفضل مهما كان بشأن انضمام السويد إلى الناتو