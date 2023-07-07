الجزائر تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

أعلنت الجزائر منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير لها.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية) “قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية، وذلك إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية”.

وأضاف البيان أن “الاعتداء خلّف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل، كما ألحق دمارًا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثًا عن ملاجئ آمنة”.

وأعرب تبون عن تضامن الجزائر الدائم مع “نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الصهيوني، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

والاثنين الماضي، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين، فضلًا عن خسائر كبيرة بالبنية التحتية.

بدروه، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببالغ الشكر والتقدير لتبون على قراره بمنح المساهمة المالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “عباس أعرب عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال”.

كما شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجزائر لمساهمتها بقيمة 30 مليون دولار، ودولة الإمارات التي ساهمت بـ15 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار ما دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

ودعا اشتية الدول العربية إلى “مواصلة تقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية، لتمكين الشعب الفلسطيني من الدفاع عن قضيته، التي هي قضية العرب الأولى، والذود عن أرضه، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية”.

"إنا باقون".. رسالة مسنّة فلسطينية من مخيم جنين إلى الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/wqcnQ1j2EK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 6, 2023

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، قد أعلن أن 429 منزلًا ومنشأة تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها، مقدرًا تكاليف إعادة الإعمار بمبلغ 12 مليون دولار.