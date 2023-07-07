قتيل وجرحى بإطلاق نار على مسجد شرقي لبنان (فيديو)

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في إطلاق نار على عدد من المصلين لحظة خروجهم من مسجد في منطقة “بر الياس” شرقي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن إطلاق النار وقع في مسجد عكاشة في بلدة بر الياس-البقاع، وتوجّهت عناصر من الجيش اللبناني إلى مكان الحادثة وأقامت طوقًا أمنيًا.

وأشارت الوكالة إلى وقوع اشتباك بين دورية للجيش أثناء اعتقال مطلق النار على المسجد ما أدى إلى إصابته.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأمر يرجع لنزاع شخصي.

ووفق بيان صادر عن مديرية المخابرات في بر الياس نقلته “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” أدى إطلاق النار على المصلين إلى مقتل شخص.

وأشار البيان إلى أنه أثناء اعتقال الشخص المهاجم أطلق النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات لعلاجه.

من جهته دعا محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أهالي بلدة بر الياس إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤوليّة.

وذكرت صحيفة النهار (محلية) أن مطلق النار مقيم في غرفة مقابلة للمسجد منذ 4 سنوات، وعقب الحادثة أضرم غاضبون النار فيها.