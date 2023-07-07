نتنياهو تعليقا على استشهاد شابين في نابلس: أي مخرّب يجرؤ على سفك دماء الإسرائيليين سيجد نفسه إما في القبر أو السجن

تشييع جثماني الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين اللذين اغتيلا برصاص الاحتلال صباح اليوم في نابلس

وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعدم الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين في البلدة القديمة بمدينة نابلس

قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد إعدام الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و3 إصابات جراء اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس

هيئة البث الإسرائيلية: المسلحان اللذان تمت تصفيتهما اليوم في نابلس هما من نفذا أول أمس عملية إطلاق نار نحو سيارة عسكرية بنابلس