آلاف المهاجرين يعانون الجوع في اليونان بعد تخفيض برنامج دعمهم

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن معاناة آلاف المهاجرين المعوزين بسبب خفض برامج اليونان لمساعدة اللاجئين على الحصول على تبرعات غذائية.

وتواصل اليونان خفض الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين وسط تشديد السياسات اتجاه المهاجرين في أنحاء أوربا.

وتجدر الإشارة إلى أن المساعدة المالية البالغة بضع مئات من اليوروهات شهريًّا، تتوقف عندما يحصل طالب اللجوء على وضع لاجئ.

وفي ديسمبر/ كانون الأول أوقفت أثينا برنامجًا يموله الاتحاد الأوربي كان يسدد بدل إيجار لعشرات الآلاف من اللاجئين طوال السنوات السبع الماضية.

وقال وزير الهجرة آنذاك نوتيس ميتاراخي إن “البرنامج أنجز مهمته”، مضيفا أن “العدد القليل” من مقدمي الطلبات نُقلوا إلى مخيمات “عصرية”.

وكانت فهيمة الأفغانية العشرينية من بين الذين أصبحوا في الشارع بسبب ذلك الإجراء؛ إذ وجدت نفسها خارج القانون ولا تمكنها الاستفادة من أي مساعدة حكومية.

وقالت للوكالة الفرنسية “أنا في وضع شاق؛ إذ لا أحصل على مساعدة حكومية ولا يمكنني إيجاد عمل”.

وفي الأشهر الـ18 الماضية قدمت مجموعة إنترسوس الإنسانية مواد غذائية لأكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ، 54 منهم قاصرون.

وتقول المشرفة على برنامج “طعام للجميع” ماتينا ستماتيادو، إن المستفيدين لاجئون وطالبو لجوء رُفضت طلباتهم، ومهاجرون بدون أوراق ثبوتية وآخرون قد يكون لديهم عمل أو يحصلون على “بدلات فقر”.

وأشارت ستماتيادو إلى أنه خلال عام واحد فقط ارتفع المدرجون على قائمة الانتظار 4 مرات فوصل إلى أكثر من ألفي شخص.

The new approach towards migration in Europe…..yet people fleeing their homes, families and communities will still risk all to feel safe. Has this penny still not dropped?#NomadCentury @WanderingGaia @stand_for_all @YasmineAhmed001 https://t.co/07jWzOJih6

— Keele World Affairs (@KeeleWorldA4rs) July 8, 2023