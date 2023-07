أين ذهب بريغوجين؟ غموض يلف مكان مجموعة فاغنر وقائدها

عقب وساطة قام بها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أبرم الكرملين اتفاقًا مع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين يقضي بإنهاء التمرد الذي نفذه الشهر الماضي وانتقاله إلى بيلاروسيا المجاورة مع بعض رجاله.

لكن الخميس الماضي شهد إلقاء لوكاشنكو بظلال من الشك على هذا الاتفاق، بعدما قال إن بريغوجين ومقاتليه ليسوا على الأراضي البيلاروسية.

وقال ليونيد كاسينسكي المسؤول في وزارة الدفاع البيلاروسية “إذا كنتم تبحثون عنهم، فلن تجدوهم هنا”، بينما كان يسير داخل أحد المواقع في وسط بيلاروسيا مع صحفيين أجانب تلقوا دعوة نادرة إلى هذا البلد الخاضع لسيطرة مشددة لإجراء مقابلة مع لوكاشنكو.

