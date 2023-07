روسيا تتهم تركيا بانتهاك اتفاقيات تبادل الأسرى مع أوكرانيا (فيديو)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بعدما أطلقت سراح قادة محتجزين تابعين لوحدة عسكرية أوكرانية، دافعت لأسابيع عن مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله إنه بموجب بنود اتفاقيات تبادل الأسرى، كان يتعين بقاء المقاتلين في تركيا حتى نهاية الحرب. وأضاف أن تركيا لم تخبر روسيا بإطلاق سراحهم.

وربط بيسكوف عودة هؤلاء بـ”فشل الهجوم المضاد” الذي بدأته كييف، مطلع يونيو/حزيران الماضي، لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها، ورغبة أنقرة في اظهار “تضامنها” مع كييف قبيل قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا الأسبوع المقبل.

ويتهم الكرملين “كتيبة آزوف” بأنها جماعة نازية جديدة مرتبطة بأوساط القوميين المتشددين، ارتكبت جرائم حرب. وصنّفها القضاء الروسي منظمة “إرهابية” في أغسطس/آب 2022.

وفي وقت سابق اليوم، اصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العائد إلى الوطن من زيارة لتركيا، 5 قادة من الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول أُجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل للأسرى العام الماضي.

وجاء القادة، الذين يوصفون بالأبطال في أوكرانيا، في طليعة جهود الدفاع العام الماضي عن مدينة ماريوبول الساحلية، وهي أكبر مدينة استولت عليها روسيا خلال الحرب. وقُتل آلاف المدنيين داخل ماريوبول حينما حولت القوات الروسية المدينة إلى أنقاض خلال حصار استمر 3 أشهر.

وأمرت كييف المدافعين الأوكرانيين، الذين ظلوا صامدين في أنفاق وملاجئ أسفل مصنع للصلب، بالاستسلام في نهاية المطاف في مايو/أيار العام الماضي. وأطلقت موسكو سراح بعضهم في سبتمبر/أيلول الماضي، في تبادل للأسرى توسطت فيه أنقرة، وتُلزم شروطه هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقال زيلينسكي الذي اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، في إسطنبول لإجراء محادثات “سنعود إلى الوطن من تركيا، وسنعيد أبطالنا إلى الوطن”.

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023