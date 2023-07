كوريا الجنوبية.. احتجاجات على وقع مخاوف من آثار تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية (شاهد)

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى كوريا الجنوبية أمس الجمعة، لشرح تقرير الوكالة بشأن تصريف اليابان المزمع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المعطّلة.

وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية إنه كان في استقبال غروسي مجموعة من المحتجين الغاضبين في مطار جيمبو في العاصمة سول.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مخرج كبار الشخصيات في المطار، وردد بعضهم بصوت عال شعارات مثل “عد إلى وطنك ياغروسي”، و”نعارض الدفن البحري”، و”ارحل عن كوريا يا غروسي”.

واشتبك المتظاهرون بشكل عارض مع رجال الشرطة الذين تمركزوا أمام المنطقة المطوقة.

وبعد نحو ساعتين من وصوله إلى المطار اليوم، غادر غروسي بنجاح، مستخدمًا ممرًّا آخر لم يلحظه أحد من المتظاهرين أو الصحفيين.

وتأتي زيارة غروسي في أعقاب استنتاج الوكالة بأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعّة المعالجة من المحطة إلى البحر تفي بمعايير السلامة الدولية.

From a boat off #Fukushima Daiichi, I'm overlooking the treated water discharge site. After a 2-year review, @IAEAorg finds Japan's plan aligns with safety standards.

But our work isn't over. We've been here, we're here, and we'll be here until the last drop is safely discharged. pic.twitter.com/6W7a1n8ssm

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) July 5, 2023