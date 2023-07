وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد ضرورة المنافسة “النزيهة” والتواصل مع الصين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيجين، اليوم السبت، إن على الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، التنافس “بنزاهة” والتواصل على نحو مستمر لتجنب سوء التفاهم.

وأكدت الوزيرة في اليوم الثاني من زيارتها لبيجين أن الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا “بشكل مباشر” إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية وأن تتعاونا في مكافحة التغير المناخي.

وقالت إن المستوى القياسي الذي سجلته التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين عام 2022 على الرغم من التوترات في الآونة الأخيرة أظهر أن هناك “فرصة كبيرة أمام شركاتنا للتعاون في التجارة والاستثمار”.

وأضافت أن من المهم الاستمرار في التشاور حول مجالات الاهتمام المشترك وكذلك حول الخلافات.

وعلى الرغم من الحديث عن فك الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر بيانات حديثة علاقة تجارية قوية في جوهرها؛ إذ سجلت التجارة الثنائية مستوى قياسيا بلغ 690 مليار دولار العام الماضي.

