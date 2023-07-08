وفد سوداني يزور إثيوبيا.. الجيش يعلن تنفيذ عملية نوعية في أم درمان والدعم السريع تتهمه بقتل 31 مدنيا (فيديو)

قال الجيش السوداني إنه نفذ عملية نوعية في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم “أسفرت عن مقتل 20 من المتمردين وتدمير آليات قتالية”.

وجاء بيان الجيش اليوم السبت، عقب اتهام قوات الدعم السريع له باستهداف عدد من الأحياء بغرب أم درمان في وقت لاحق اليوم، مما أدى إلى مقتل 31 مدنيا، في حين وصل وفد مدني إلى إثيوبيا لبحث سبل وقف القتال.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم إن اشتباكات دارت اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة أم بدة بأم درمان غربي العاصمة.

وأدانت قوات الدعم السريع في بيان بأشد العبارات ما وصفته بأنه “قصف ممنهج بالطائرات لمواطنين أبرياء” أصاب صباح اليوم عددا من أحياء أم درمان.

ودعا البيان جميع الفاعلين بالداخل والخارج إلى القيام بمسؤولياتهم برصد وتوثيق ما سمته عمليات الإبادة التي يرتكبها “الانقلابيون وفلول النظام البائد” يوميًّا في حق المدنيين بعد فشل مخططاتهم في الاستيلاء على السلطة.

وفد سوداني في إثيوبيا

يأتي ذلك في حين أعلن خالد عمر يوسف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أن وفدًا من الفاعلين المدنيين السودانيين وصل اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث سبل وقف الحرب.

وقال المتحدث عبر منشور بفيسبوك، إن الوفد السوداني وصل اليوم إلى أديس أبابا التي تشهد أنشطة مهمة ترمي لوقف الحرب في السودان، على حد قوله.

وقال إن الزيارة تهدف للتواصل مع الفاعلين السودانيين والإقليميين والدوليين من أجل تسريع جهود إحلال السلام في السودان.

وشدد على ضرورة إيقاف ما سماه “الحرب اللعينة”، وأضاف أنهم لن يدخروا جهدًا من أجل الإسهام الفعّال في بلوغ هذه الغاية في أسرع وقت ممكن.