500 يوم على حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى “رمز مقاومة روسيا” (شاهد)

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “جزيرة الأفعى” الصغيرة في البحر الأسود، التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الحرب. وذلك مع دخول الصراع يومه الـ500.

وقال في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “اليوم، نحن في جزيرة الأفعى التي لن يغزوها المحتلون أبدًا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان”.

وأضاف الرئيس الأوكراني في المقطع الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارًا على نصب تذكاري “أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500”.

