السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: نأمل أن يتوصل الليبيون في أسرع وقت ممكن لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات
9/7/2023-|آخر تحديث: 10/7/202312:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
كارولين هورندال السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: نأمل أن يتوصل الليبيون في أسرع وقت ممكن لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات
السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: مجموعة فاغنر عنصر مزعزع للاستقرار في ليبيا ونأمل أن تغادر الأراضي الليبية في أسرع وقت.
السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: من المهم الوصول إلى انتخابات في ليبيا يقبل الجميع بنتائجها
السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي “مطلوب للجنائية الدولية”
السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: لا يمكن فرض إجراء انتخابات في ليبيا لكن يمكننا مواصلة الضغط لتسهيل إجرائها
السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: ترشح العسكريين للانتخابات مسألة معقدة وعلى الليبيين أن يحسموا بأنفسهم هذا الأمر
المصدر : الجزيرة مباشر