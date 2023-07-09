كارولين هورندال السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: نأمل أن يتوصل الليبيون في أسرع وقت ممكن لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات

السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: مجموعة فاغنر عنصر مزعزع للاستقرار في ليبيا ونأمل أن تغادر الأراضي الليبية في أسرع وقت.

السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: من المهم الوصول إلى انتخابات في ليبيا يقبل الجميع بنتائجها

السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي “مطلوب للجنائية الدولية”

السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: لا يمكن فرض إجراء انتخابات في ليبيا لكن يمكننا مواصلة الضغط لتسهيل إجرائها

السفيرة البريطانية لدى ليبيا للجزيرة مباشر: ترشح العسكريين للانتخابات مسألة معقدة وعلى الليبيين أن يحسموا بأنفسهم هذا الأمر