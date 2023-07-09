بعد 10 سنوات.. إيطاليا تقرر رفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي

قررت الحكومة الإيطالية رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيية عبر تويتر أن الحكومة الإيطالية أبلغتهم بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم.

وقال “أشكر رئيسة الوزراء، وأثمّن جهود قطاع المواصلات واللجنة المُشكَّلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة، لتسهيل التنقل على مواطنينا”.

أبلغتنا الحكومة #الإيطالية بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم. أشكر رئيسة الوزراء @GiorgiaMeloni، وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من ساهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا. https://t.co/HKqcxcAETI — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 9, 2023

وكانت ليبيا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، وضع خطة وإجراءات سريعة لرفع الحظر الجوي المفروض في الأجواء الأوربية على شركات الطيران بالبلاد.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2014، حظرت المفوضية الأوربية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت إلى آخر.

ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر، غير أن الاتحاد الأوربي يجدّده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوربية.

لجنة رفع الحظر تلتقي السفير الإيطالي في ليبيا

من جانبها، ذكرت السفارة الإيطالية في ليبيا، الأحد، عبر تويتر أنه تم اليوم في طرابلس استقبال رئيس الهيئة الوطنية للطيران المدني الإيطالي بييرلويجي دي بالما، وسفير إيطاليا في ليبيا جيانلوكا ألبيريني، من قِبل وزير الدولة الليبي وليد اللافي، ورئيس مصلحة الطيران المدني الليبي محمد شليبيك.

وأضافت السفارة أنه تمّت مناقشة قرب استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد الشراكة الإيطالية الليبية الوثيقة بشأن ملف الطيران المدني.

(1/2) تم اليوم في طرابلس إستقبال رئيس @EnacGov بييرلويجي دي بالما وسفير إيطاليا جيانلوكا ألبيريني من قبل وزير الدولة، وليد اللافي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبيك. pic.twitter.com/eNLUaBiZ2A — Italy in Libya (@ItalyinLibya) July 9, 2023

وكانت الهيئة الوطنية للطيران المدني الإيطالي قد قامت بزيارة مطار معيتيقة الدولي في مايو/أيار الماضي، وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا في تغريدة لها حينها، إن مهمة الوفد الفني بالهيئة الوطنية للطيران المدني خلال زيارته إلى ليبيا هي عقد اجتماعات مع مسؤولي هيئة الطيران المدني الليبية.

وأكدت السفارة أن زيارة مطار معيتيقة للتحقق من إجراءات السلامة خطوة مشجعة نحو عودة الطيران باتجاه إيطاليا وأوربا، مشيرة إلى أنه ملف استراتيجي في العلاقات الثنائية بين البلدين.