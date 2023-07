بين “التلغيم” و”الضرر الممنهج”.. روسيا تدعو قمة الناتو إلى بحث وضع محطة زابوريجيا النووية

دعت موسكو زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى بحث وضع زابوريجيا الأوكرانية في قمتهم المزمع عقدها هذا الأسبوع، والمخصَّصة لبحث عدد من الموضوعات، ليس من بينها الوضع في المحطة النووية.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الحلف في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز، لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتراوح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضويته، ومساعي السويد للانضمام، وتعزيز مخزونات الذخيرة، ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إنه يتعين على زعماء الناتو بحث وضع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خلال قمتهم المزمعة.

